فتح باب المشاركة في مسابقة التأليف بالمهرجان القومي للمسرح، اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن شروط المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي بالدورة الثامنة عشرة لعام 2025، والتي تُعنى بدعم وتشجيع الكُتّاب المسرحيين من مختلف الأعمار والخلفيات الإبداعية،

مسابقة التأليف المسرحي

وتقرر فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من 15 مايو وحتى 1 يونيو 2025، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

وجاءت شروط المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي كالتالي:

• المسابقة متاحة لجميع الأعمار، ولا يشترط سن محدد للمشاركة.

• تقبل النصوص المسرحية باللغة العربية الفصحى أو العامية المصرية.

• يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

• يشترط ألا يكون المتقدم قد فاز في هذه المسابقة من قبل، وألا يكون النص قد حصل على أي جائزة من أي جهة أخرى.

• يجب أن يكون النص تأليفًا أصيلًا لم يتم عرضه احترافيًا من قبل، وغير مقتبس أو مترجم.

• الحد الأدنى لعدد الصفحات هو 20 صفحة مقاس (A4)، على أن يكون النص مكتوبًا على الكمبيوتر بخط حجم 14.

• يُمنع وضع اسم المتسابق على النص، وتُرفض الأعمال التي تكتب اسم المؤلف على الملف أو النص نفسه.

• لا يجوز التقدم بأكثر من نص واحد لكل متسابق.

• تستبعد الأعمال غير المطابقة لشروط المسابقة.

• يتم التقديم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

تأتي مسابقة التأليف المسرحي كأحد المحاور الجوهرية للمهرجان، والتي تهدف إلى تحفيز الكتابة المسرحية المعاصرة، ودعم الأصوات الجديدة، إلى جانب الاحتفاء بالتجارب المتميزة في الكتابة الدرامية. وقد شهدت المسابقة خلال دوراتها السابقة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتأسس المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2006 كأهم منصة رسمية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد بمثابة احتفال سنوي يجمع رموز المسرح في مصر، من الفرق المستقلة ومسرح الدولة والمسرح الجامعي وغيرها، ويهدف المهرجان إلى دعم الحركة المسرحية، وإبراز التجارب المتميزة في مختلف عناصر العرض المسرحي، ويضم في كل دورة مجموعة من المسابقات المتنوعة التي تشمل الإخراج، التمثيل، التأليف، المقال النقدي، والدراسات النظرية.

ويتم التقديم لمسابقة التأليف المسرحي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان.

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