الدوري المصري، مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفية النهائية

الدوري المصري، تنطلق غدا الجمعة وبعد غد السبت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في مجموعتي التتويج والهبوط.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفية النهائية

مجموعة الهبوط

طلائع الجيش ضد إنبي - 8 مساءً - الجمعة 16 مايو

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت - 8 مساءً - الجمعة 16 مايو

سموحة ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً - الجمعة 16 مايو

غزل المحلة ضد الجونة - 8 مساءً - الجمعة 16 مايو

زد - راحة

مجموعة التتويج

بتروجت ضد بيراميدز - 8 مساءً - السبت 17 مايو

الأهلي ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - السبت 17 مايو

المصري ضد سيراميكا - 8 مساءً - السبت 17 مايو

فاركو ضد حرس الحدود - 8 مساءً - السبت 17 مايو

الزمالك - راحة

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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