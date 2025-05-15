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حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل وسيدة في تزوير عقود زواج وشهادات بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل وسيدة بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بالتزوير في عقد زواج بمنطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عاطل وسيدة، لهما معلومات جنائية، قاموا بممارسة نشاط إجرامي  تخصص في النصب والتزوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.


وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة أن المتهم الأول زور عقد زواج لفتاه وقامت بالترويج لنشاط التزوير في الشهادات والعقود، مقابل تحصيل مبالغ مالية من الضحايا.


وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاما بتسليم عقود زواج مزورة للمواطنين وبعد حصولهم على المال يقوموا بإغلاق الهواتف المحمولة وقطع كافة وسائل الإتصال بالضحايا.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبط المتهمان وعُثر بحوزتهما على 8 عقود زواج خالية البيانات مزورة، مجموعة مطبوعات دعائية تخص نشاطهم، 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، مبالغ مالية من متحصلات عمليات النصب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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