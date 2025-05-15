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رياضة

أبرزها مواجهة الأهلي وريد ستار، مواعيد مباريات اليوم في كأس الكؤوس الإفريقية لليد

افتتاح بطولة كأس
افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

كرة اليد، تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 41 التي يستضيفها النادي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، حيث تقام اليوم الخميس 6 مباريات ضمن مرحلة المجموعات، سيكون أبرزها مواجهة رجال الأهلي أمام ريد ستار الإيفواري ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، في الثامنة مساءً، على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وتقام اليوم الخميس 3 مباريات داخل صالة الأهلي على النحو التالي:

جينيس كينشاسا الكونغولي الديمقراطي أمام الزمالك (الساعة 4 عصرًا – رجال).

الجيش الملكي المغربي أمام الترجي التونسي (6 مساءً – رجال).

الأهلي أمام ريد ستار الإيفواري (8 مساءً – رجال).

وتقام 3 مباريات داخل صالة اتحاد الشرطة على النحو التالي:

أوتوهو الكونغولي أمام البنك الأهلي (3 عصرًا – سيدات).

بترو أتلتيكو الأنجولي أمام فاب الكاميروني (5 مساءً – سيدات).

منتدى درب السلطان المغربي أمام وداد سمارة المغربي (7 مساءً – رجال).

يذكر أن فريق سيدات الأهلي نجح أمس في تحقيق الفوز الأول له بالبطولة على حساب كلارا ياوندي الكاميروني، بنتيجة 39 – 19.

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