الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

كرة السلة، يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الخميس، نظيره الزمالك في ثاني مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best Of 5.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على الصالة الرئيسية لبرج العرب بمدينة الاسكندرية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

اختتم فريق الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد خلال المران على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين السبت القادم الموافق 17 مايو الجاري ضمن سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الأهلي بنتيجة (72-70)، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي في أولى جولات سلسلة الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الأهلي والزمالك كرة السلة الأهلي الزمالك اوجستي بوش

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الزمالك في أولى جولات قبل نهائي الدوري

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر

الأكثر قراءة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم، تعرف عليها

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

لوفتهانزا توجه ضربة جديدة لإسرائيل

السيناريو الأقرب للجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

أول تصريح من خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل بعد وصوله القاهرة

مقطع مرعب، محاولة اختطاف ابنة مدير شركة عملات مشفرة وطفلها في وضح النهار (فيديو)

الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات اليوم، وتصعيد مرتقب حال عدم خصم نقاط من الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس 15-5-2025 في الأسواق

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع سعرها.. أسعار سيارات سيات خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماس في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

فضل تربية البنات والأحاديث الواردة في ذلك

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

المزيد
الجريدة الرسمية