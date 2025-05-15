الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات اليوم، وتصعيد مرتقب حال عدم خصم نقاط من الأهلي

يترقب نادي الزمالك اليوم الخميس القرار المنتظر من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص أزمة لقاء القمة الذي كان مقررًا أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، والذي لم يُلعب بسبب عدم حضور الفريق الأحمر إلى استاد القاهرة، اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.

وتنتظر جماهير الزمالك وإدارته الحُكم النهائي بشأن مصير نقاط التي من المفترض تخصم من الاهلي نهاية الموسم، وسط حالة من الترقب والغضب داخل القلعة البيضاء.

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن الإدارة القانونية جهزت ملفًا كاملًا يتضمن مرافعات رسمية وأسانيد قانونية تدعم موقف النادي، وتُطالب بتوقيع العقوبة على النادي الأهلي باعتباره الطرف المنسحب، على حد وصف المصادر وخصم الثلاث نقاط منه نهاية الموسم

وأضافت المصادر أن الزمالك سيلجأ للتصعيد رسميًا إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في حال صدور قرار لا يتضمن خصم النقاط من الأهلي، معتبرًا أن عدم تنفيذ اللائحة سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الكرة المصرية، ويضرب بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عرض الحائط.

يُذكر أن أزمة لقاء القمة ما زالت تلقي بظلالها على المنافسة في الدوري، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الأندية المتنافسة على القمة، ويأمل الزمالك في أن تنصفه الجهات القضائية والرياضية المختصة، حفاظًا على حقوقه، كما تؤكد إدارة النادي.

وينتظر أن يصدر القرار خلال ساعات، وسط توقعات بردود فعل قوية حسب ما ستؤول إليه الأمور.

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