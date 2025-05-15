أستاذان مصريان ضمن قائمة الفائزين بجائزة خليفة التربوية لعام 2025

أعلنت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة ومنسق عام جائزة خليفة التربوية بمصر، أن قائمة الفائزين بجائزة خليفة التربوية للدورة الـ 18 لعام 2025/2024، تضمنت فوز المصريين الدكتور حسن محمد السعيد عزازى البدوى تخصص الكيمياء الحيوية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور سويلم وفا علي عبد اللطيف شرشير تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة كفر الشيخ، وذلك في مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي "فئة الأستاذ الجامعي المتميز".

مصريان ضمن الفائزين بجائزة خليفة التربوية

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن أسماء الفائزين هذا العام والبالغ عددهم 48 فائزًا من مختلف دول العالم في مجالات الجائزة المختلفة، إضافة إلى فوز مؤسسات وأفراد من الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب بجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.

حفل تكريم للفائزين بجائزة خليفة التربوية 29 مايو الجاري

ومن المقرر أن تنظم الأمانة العامة للجائزة حفلًا لتكريم الفائزين، يوم 29 مايو الجاري في أبو ظبي.

وأوضحت الدكتورة رحاب محمود، أن الأمانة العامة لـ "جائزة خليفة التربوية" كانت دشنت دورتها الـ 18عربيٱ ودوليًا في يوليو 2024، متضمنة 10 مجالات، موزعة على 17 فئة، شملت: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتم فرز طلبات المرشحين في يناير 2025، لتنطلق مرحلة التحكيم والتقييم للأعمال التي اجتازت عملية الفرز واستيفاء المعايير.

وبحسب الأمين العام للجائزة حميد الهوتي، أن الجائزة جذبت مشاركات من أكثر من 48 دولة، من بينها، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، فرنسا، مصر، المغرب، ألمانيا، الأرجنتين، كندا، تونس، كندا، إسبانيا، الجزائر، البحرين، وغيرها من الدول.

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