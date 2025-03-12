الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال الصاغة بالأميرية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت  نيابة الأميرية بحبس تشكيل عصابي تخصص في النصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل بمنطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم، بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.
وبالانتقال والفحص أمكن ضبط المتهمتين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي بالإشتراك مع 3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية"؛ تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة الأميرية منطقة الأميرية قسم شرطة الأميرية

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