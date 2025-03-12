حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال الصاغة بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس تشكيل عصابي تخصص في النصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل بمنطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم، بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط المتهمتين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي بالإشتراك مع 3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية"؛ تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.