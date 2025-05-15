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رياضة

أول تصريح من خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل بعد وصوله القاهرة

خوسيه ريفيرو
خوسيه ريفيرو

أكد خوسيه ريفيرو في تصريح مقتضب اليوم فور وصوله إلى القاهرة أنه يتوقع أن اليوم الخميس سيكون على الأرجح الموعد الذي سيتم إعلان النادي الجديد الذي سينضم إليه. 

ووصل خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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خوسيه ريفيرو الأهلي مدرب الأهلي الجديد

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