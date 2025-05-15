جمعية اتصال تطلق مبادرة لدعم شركات التكنولوجيا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت جمعية اتصال مبادرة لدعم الشركات الأعضاء من خلال برامج تدريبية، ودعم أنشطة تطوير الأعمال، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات حيث أعلنت اتصال عن مجموعة البرامج بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC، كما كشفت أيضا عن برنامج تدريبي مخصص للإدارة المتوسطة والعليا لشركات تكنولوجيا المعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي.

دمج الذكاء الاصطناعي

جاء إطلاق المبادرة في إطار فعاليات لقاء أعضائها مع رائد الأعمال المصري المهندس عمر المنير، تحت عنوان، "AI for Business Leaders" وقد تناول اللقاء عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات عمل الشركات، عرض حالات استخدام واقعية ساهمت في تحقيق كفاءة تشغيلية، وزيادة الربحية، وتعزيز تجربة العملاء، مناقشة التحديات التنظيمية والتقنية التي قد تواجه المؤسسات أثناء تبنيها لهذه التقنيات، وسبل التغلب عليها، استعراض أبرز اتجاهات الذكاء الاصطناعي عالميًا، وتأثيرها المتوقع على أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال،:” يأتي هذا الحدث تتويجًا لجهود متواصلة تبذلها ’اتصال‘ لدعم مجتمع الأعمال المصري بالتكنولوجيا الحديثة، وتدشين حوار فعّال بين القطاع الخاص ورواد الابتكار.

وأضاف: تهدف الفعالية إلى تمكين صنّاع القرار من فهم كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مع التركيز على حالات استخدام واقعية تحقق نتائج ملموسة. ويشارك في اللقاء نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال، والاستشاريين الاستراتيجيين.

وألقى المهندس عمر المنير كلمة ملهمة لقادة الأعمال، تناول فيها أساليب دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات المستقبلية، في خطوة جديدة نحو تعزيز الوعي بالتقنيات الذكية وتطبيقاتها العملية في قطاع الأعمال مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تقنية، بل ضرورة استراتيجية.

وأضاف أن “المستقبل لا ينتظر المترددين، والشركات التي لا تدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها واستراتيجياتها ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة خلال سنوات قليلة. نؤمن بأن التكنولوجيا لا يجب أن تكون معقدة أو بعيدة عن متناول الشركات، بل يجب أن تكون أداة تمكينية لأي مؤسسة تسعى للنمو. هدفنا هو أن نجعل الذكاء الاصطناعي مفهومًا وسهل التطبيق، بدءًا من تحليل البيانات، مرورًا بتحسين الكفاءة التشغيلية، وانتهاءً باتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، ليصبح العائد على المجتمع عمومًا، وعلى الشركات المصرية خصوصًا، كبيرًا ”.

الذكاء الاصطناعي على طاولة التخطيط

وشدّد المنير على أن الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالأدوات والخوارزميات، بل بتغيير طريقة التفكير وثقافة العمل، قائلًا أدعو كل رائد أعمال وكل مدير شركة إلى أن يضع الذكاء الاصطناعي على طاولة التخطيط، لا كخيار مستقبلي، بل كجزء أصيل من منظومة اتخاذ القرار اليومي.

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