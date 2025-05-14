بعد ساعات من تحقيق «فيتو»، السيسي يوجه الحكومة بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية

نشرت جريدة فيتو في عددها الصادر رقم 663 بتاريخ الثلاثاء 13 مايو 2025، ملف عن إمكانية تدريس الذكاء الاصطناعي للطلاب في المراحل الأساسية في مصر، خاصة مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم وقيام بعض الدول بإدراجه في مناهجها التعليمية بعنوان “ الذكاء الإصطناعي الفريضة الغائبة في التعليم”.

تدريس الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية

وخلال الملف استعرضت فيتو مع خبراء من التعليم والتكنولوجيا إمكانيات مصر في تدريس الذكاء الاصطناعي للطلاب في المراحل الأساسية بالمناهج التعليمية وفي إمكانية الإستفادة منه في وضع امتحانات الثانوية العامة والشهادات وصفوف النقل والقضاء علي أخطاء واضعي الامتحانات، وما هي أبرز التحديات التي تحول دون توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الأساسي، بالإضافة إلى استعراض أبرز الدول التي تقوم بتدريس الـ (AI) في مناهجها التعليمية.

السيسي يوجه الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية

وبعد مرور أقل من 24 ساعة على نشر “فيتو” هذا الملف الهام، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية في المناهج الدراسية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض خلال الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، بما في ذلك زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء ٣٠٠ مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.