الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رحل عن أورلاندو لظروف أسرية، مسيرة مساعد ريفيرو في الأهلي

اليساندرو
اليساندرو

يستعد النادي الأهلي لإعلان تنصيب الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا لفريق الكرة الأول. 

وعلمت “فيتو” من مصادرها أنه حال التوصل لاتفاق مع المدرب الإسباني على قيادة النادي الأهلي سيكون ضمن جهازه المعاون كل من الإسباني سيرجيو ألمينارا وأيضا كارلوس نودار باز في رحلتهما التدريبية مع العملاق الإفريقي. 

ونستعرض في السطور التالية مسيرة سيرجيو ألمينارا.

ألمينارا هو مدرب كرة قدم ومحلل فني وكشاف إسباني، من مواليد 7 أبريل 1980 في فالنسيا،  يحمل رخصة التدريب UEFA A، ويمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كرة القدم والرجبي وكرة السلة.

بدأ ألمينارا مسيرته التدريبية في فنلندا، حيث شغل عدة مناصب، منها:

محلل فيديو في ناديي FC Legirus Inter (عام 2016) وFC Honka (عام 2018).

مدير أكاديمي في نادي PK-35 بين 2016 و2017.

مدرب الفريق الثاني لنادي FC Honka بين 2018 و2019.

المدرب المساعد في نادي FC Inter Turku بين 2019 و2021.

في يوليو 2022، انضم سيرجيو ألمينارا إلى نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي كمدرب مساعد تحت قيادة  خوسيه ريفيرو خلال فترته مع الفريق، حقق عدة بطولات، منها  كأس MTN8 (مرتين) وكأس نيدبانك (مرتين).

غادر  ألمينارا النادي في يونيو 2024 لأسباب شخصية، حيث أشار إلى صعوبات واجهتها عائلته في التأقلم مع الحياة في جنوب إفريقيا.

بعد رحيله عن أورلاندو بايرتس، عاد ألمينارا إلى فنلندا، وتولى مهمتين رئيس قسم الكشافين في نادي FC Inter Turku (منذ 1 يناير 2025) ومدرب الكرات الثابتة لمنتخب فنلندا الوطني.

من ناحية أخرى وصل الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل الي القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اليساندرو خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مواد متعلقة

مفاجأة صادمة، ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب خوسيه ريفيرو مدربا للفريق

الأهلي يواصل تحضيراته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

الخطيب يتمسك بتعيين النحاس مدربا عاما في جهاز ريفيرو

أول تصريح من خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل بعد وصوله القاهرة

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري والقناة الناقلة

الخطيب يجتمع مع خوسيه ريفيرو في الأهلي

أول صورة لـ خوسيه ريفيرو بعد وصوله إلى القاهرة

الأكثر قراءة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

فصل 3 طلاب بسبب فيديو رقص داخل مدرسة بالإسكندرية

الكاف يعاقب الحكم التشادي الهادي علاو بسبب واقعة محمد هاني

القومية للتأمينات تكشف تفاصيل توقف صرف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

النيل الرئيسي يشهد ارتفاعًا، باحث بالشأن الأفريقي يكشف تأثير الأمطار على تدفقات المياه

مفاجأة صادمة، ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية

لديها قائد عظيم ورائع، أول تعليق من ترامب على زيارته إلى الإمارات

الحريديم يهاجمون بن غفير ويضربون زوجته في الشارع (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار السكر اليوم الخميس 15-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفية النهائية للدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالإسراف في أمور غير صالحة

ما محظورات الإحرام وما حكم رفع صوت المرأة في التلبية والدعاء؟

تفسير حلم الألماس في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية