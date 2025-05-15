رحل عن أورلاندو لظروف أسرية، مسيرة مساعد ريفيرو في الأهلي

يستعد النادي الأهلي لإعلان تنصيب الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا لفريق الكرة الأول.

وعلمت “فيتو” من مصادرها أنه حال التوصل لاتفاق مع المدرب الإسباني على قيادة النادي الأهلي سيكون ضمن جهازه المعاون كل من الإسباني سيرجيو ألمينارا وأيضا كارلوس نودار باز في رحلتهما التدريبية مع العملاق الإفريقي.

ونستعرض في السطور التالية مسيرة سيرجيو ألمينارا.

ألمينارا هو مدرب كرة قدم ومحلل فني وكشاف إسباني، من مواليد 7 أبريل 1980 في فالنسيا، يحمل رخصة التدريب UEFA A، ويمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كرة القدم والرجبي وكرة السلة.

بدأ ألمينارا مسيرته التدريبية في فنلندا، حيث شغل عدة مناصب، منها:

محلل فيديو في ناديي FC Legirus Inter (عام 2016) وFC Honka (عام 2018).

مدير أكاديمي في نادي PK-35 بين 2016 و2017.

مدرب الفريق الثاني لنادي FC Honka بين 2018 و2019.

المدرب المساعد في نادي FC Inter Turku بين 2019 و2021.

في يوليو 2022، انضم سيرجيو ألمينارا إلى نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي كمدرب مساعد تحت قيادة خوسيه ريفيرو خلال فترته مع الفريق، حقق عدة بطولات، منها كأس MTN8 (مرتين) وكأس نيدبانك (مرتين).

غادر ألمينارا النادي في يونيو 2024 لأسباب شخصية، حيث أشار إلى صعوبات واجهتها عائلته في التأقلم مع الحياة في جنوب إفريقيا.

بعد رحيله عن أورلاندو بايرتس، عاد ألمينارا إلى فنلندا، وتولى مهمتين رئيس قسم الكشافين في نادي FC Inter Turku (منذ 1 يناير 2025) ومدرب الكرات الثابتة لمنتخب فنلندا الوطني.

من ناحية أخرى وصل الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل الي القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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