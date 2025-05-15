لحظات من الرعب على كورنيش النيل، التفاصيل الكاملة لحريق المنيل

حالة من الفزع والذعر عاشه الناس فجر اليوم الخميس عقب اندلاع حريق هائل في مجموعة من الهيش وأشجار النخيل، بمنطقة كورنيش النيل في المنيل، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة الكاملة على النيران دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية.

حريق ودخان كثيف

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد ألسنة لهب كثيفة ودخان في موقع قريب من المراكب النيلية بدائرة قسم مصر القديمة، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اشتعلت في مناطق تحتوي على كميات من الهيش والنخيل على جانب الكورنيش.

وتحركت قوات الحماية المدنية بسرعة إلى المكان، ونجحت في محاصرة الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المراكب النيلية القريبة

النيابة تعاين موقع الحريق وتفرغ كاميرات المراقبة

وباشرت النيابة العامة إجراءاتها وانتقل فريقها لمعاينة موقع الحريق للوقوف على أسباب اندلاع النيران وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو فعل متعمد وراء الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وبدأت في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة والاستماع إلى شهود العيان، مع استمرار أعمال التبريد في موقع الحريق منعًا لاشتعال النيران مجددًا

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