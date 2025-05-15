السيطرة على حريق كورنيش النيل وشهود عيان: النيران ولعت في قلب المنيل وربنا يسترها (فيديو)

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق كورنيش النيل بمنطقة المنيل بعد التهام النيران الأشجار والمخلفات الموجود بالكورنيش.

تداول سكان منطقة المنيل، مقطع فيديو جديد للحريق الذي نشب بكورنيش النيل.

ووثق شهود عيان ضخامة الحريق وعلقوا قائلين: "النار دي مولعة في قلب المنيل وربنا يسترها بجد شكل النار مرعب بجد، يا سبحانك يا رب شوف النار عاملة إزاي الشجر ولع".





وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بكورنيش مصر القديمة على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي النخيل المتواجد والعقارات المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.