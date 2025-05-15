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حوادث

السيطرة على حريق كورنيش النيل وشهود عيان: النيران ولعت في قلب المنيل وربنا يسترها (فيديو)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق كورنيش النيل، فيتو

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق كورنيش النيل بمنطقة المنيل بعد التهام النيران الأشجار والمخلفات الموجود بالكورنيش.

تداول سكان منطقة المنيل، مقطع فيديو جديد للحريق الذي نشب بكورنيش النيل.

ووثق شهود عيان ضخامة الحريق وعلقوا قائلين: "النار دي مولعة في قلب المنيل وربنا يسترها بجد شكل النار مرعب بجد، يا سبحانك يا رب شوف النار عاملة إزاي الشجر ولع".


 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بكورنيش مصر القديمة على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي النخيل المتواجد والعقارات المجاورة.

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حريق كورنيش النيل منطقة المنيل غرفة عمليات الحماية المدنية كورنيش مصر القديمة

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