الخطيب يتمسك بتعيين النحاس مدربا عاما في جهاز ريفيرو

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي متمسك باستمرار عماد النحاس مدربا عاما في جهاز الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل مشددا على أهمية تواجد النحاس رفقة المدرب الإسباني لمساعدته في مهمته الجديدة ومنحه صلاحيات المدرب العام.

وصل الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين حيث يستعد النادي الأهلي لإعلان التعاقد مع مدرب أورلاندو بايرتس السابق.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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