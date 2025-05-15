الخطيب يجتمع مع خوسيه ريفيرو في الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد قليل، جلسة مع خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل، بحضور محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتنصيب الإسباني مديرا فنيا للمارد الأحمر لمدة موسمين.

ووصل الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان التعاقد مع مدرب أورلاندو بايرتس السابق.

كما يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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