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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها بابنتها في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها بابنتها الطفلة في حال الصراخ أو عدم الاستجابة لرغباته 15 يوما على ذمة التحقيق. 

البداية كانت أثناء توجه سيدة شابة لإحضار طفلتها من الحضانة ففوجئت بعاطل يسير وراءها ويتتبع خطواتها ثم اعترض طريقها ووجه إليه سيلا من الكلمات والألفاظ التي تخدش الحياء وتدخل في بند التحرش اللفظي.

قاومت السيدة رغبات العاطل الجامحة ونهرته حتى يبتعد عنها مهددة إياه بالصراخ حال عدم تركها وابنتها لشأنهما إلا أنه تمادى ثم مد يده وتحرش جسديا بالسيدة التي صرخت فأمسك بصغيرتها مهددا إياها بقتلها حال إخبارها أحدا أو الاستغاثة

خوف السيدة على طفلتها جعلتها تصرخ بأعلى صوتها فتجمع الأهالي على صوتها ونجحوا في الإمساك بالمتهم الذي حاول الفرار ولكنه وقع تحت يدي الأهالي الذين ضبطوه ثم سلموه إلى نيابة المرج.

وأمام نيابة المرج اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بسبب جمال الأم التي لم يستطع مقاومته، مشيرا إلى أنه يتعاطى المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

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محكمة جنح المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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