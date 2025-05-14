الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

جمالها أغراني، حكاية متحرش هدد سيدة بابنتها في المرج وقرار عاجل من النيابة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

شهدت  منطقة المرج واقعة تحرش مؤسفة حين أقدم عاطل على التحرش بسيدة وتهديدها بابنتها الطفلة في حال الصراخ أو عدم الاستجابة لرغباته. 

البداية كانت أثناء توجه سيدة شابة لإحضار طفلتها من الحضانة ففوجئت بعاطل يسير وراءها ويتتبع خطواتها ثم اعترض طريقها ووجه إليه سيلا من الكلمات والألفاظ التي تخدش الحياء وتدخل في بند التحرش اللفظي.

قاومت السيدة رغبات العاطل الجامحة ونهرته حتى يبتعد عنها مهددة إياه بالصراخ حال عدم تركها وابنتها لشأنهما إلا أنه تمادى ثم مد يده وتحرش جسديا بالسيدة التي صرخت فأمسك بصغيرتها مهددا إياها بقتلها حال إخبارها أحدا أو الاستغاثة.

خوف السيدة على طفلتها جعلتها تصرخ بأعلى صوتها فتجمع الأهالي على صوتها ونجحوا في الإمساك بالمتهم الذي حاول الفرار ولكنه وقع تحت يدي الأهالي الذين ضبطوه ثم سلموه إلى نيابة المرج.

وأمام نيابة المرج اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بسبب جمال الأم التي لم يستطع مقاومته مشيرا إلى أنه يتعاطى المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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منطقة المرج نيابة المرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة قسم شرطة المرج ا

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