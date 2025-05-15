الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

أول صورة لـ خوسيه ريفيرو بعد وصوله إلى القاهرة

ريفيرو في القاهرة
ريفيرو في القاهرة

وصل الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين، حيث يستعد النادي الأهلي لإعلان التعاقد مع مدرب أورلاندو بايرتس السابق.  

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي ريفيرو الإسباني خوسيه ريفيرو

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