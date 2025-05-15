النقض تنقذ رقبة ربة منزل وعشيقها من حبل المشنقة

قضت محكمة النقض، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، وعشيقها بالمشدد 15 عاما، وذلك بتهمة قتل زوج الأولى للزواج منها.

وكانت ربة منزل وعشيقها، قد أودعا طعنا بمحكمة النقض على الحكم الصادر في حقهما، بالإعدام شنقا، لقيامهما بقتل زوج الأولى للزواج منها.

وذكر المحاميان حسين ياسر كمال، وهاني كمال عياد، أن من أسباب الطعن بالجناية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 3005 لسنة 2021 كلي حلوان، أن النقض لعدة أسباب منها القصور فى الاستدلال.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس وإسلام شحاتة، في وقت سابق بمعاقبة سيدة وعشيقها بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بقتل زوج الأولى.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9330 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المعصرة، أن المتهمان، قتلا عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك انتقامًا منه لانتوائه الزواج من غيرها، فبيتت النية وفكرت بروية وأعدت لذلك الغرض سكينًا وسلاحًا ناريًا - سلمته للثاني - وطلبت عونه في تهديد المجني عليه فقبل ذلك.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى استأجرت عقارًا ثم استدرجا المجني عليه وما أن ظفرا به حتى أشهر الثاني سلاحه الناري وساقاه إلى غرفة النوم وما أن توجه إليها فغافلته المتهمة طعنًا برقبته فسقط أرضًا فوالته بالطعنات فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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