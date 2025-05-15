الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

خلال ساعات، استكمال محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا عن طريق استخدام غطاء رأس فى منطقة الطالبية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "احمد. م" 29 سنة، عامل، قتل زوجته المجنى عليها " سارة. خ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وما ان ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها بأداة "غطاء رأس" قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها.

وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع المتهم إن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت أو يحدد كيفية الوفاة علي وجه الدقة، كما لم يحدد ساعة الوفاة التي تمت بعد مغادرة المتهم لشقته وترك زوجته وهي على قيد الحياة تمارس حياتها الطبيعية بأكثر من ست ساعات، لافتا إلى أنه طالب بحضور الطبيب الشرعي أمام هيئة المحكمة لسؤاله حول التقرير الطبي

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