خلال ساعات، استكمال محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا عن طريق استخدام غطاء رأس فى منطقة الطالبية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "احمد. م" 29 سنة، عامل، قتل زوجته المجنى عليها " سارة. خ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وما ان ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها بأداة "غطاء رأس" قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها.

وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع المتهم إن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت أو يحدد كيفية الوفاة علي وجه الدقة، كما لم يحدد ساعة الوفاة التي تمت بعد مغادرة المتهم لشقته وترك زوجته وهي على قيد الحياة تمارس حياتها الطبيعية بأكثر من ست ساعات، لافتا إلى أنه طالب بحضور الطبيب الشرعي أمام هيئة المحكمة لسؤاله حول التقرير الطبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.