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رياضة

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

نظام الدوري المصري

 ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

الفرق المشاركة في مجموعة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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