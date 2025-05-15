أسماء الضحايا في حادث محور أبو تشت بقنا

حصلت “فيتو” على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارة بأخرى على محور أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وجاءت القائمة كالتالي: مصرع محمد نور، وإصابة كل من أحمد كمال الدين، يبلغ من العمر 29 عامًا، وشقيقه أبوبكر كمال الدين، يبلغ من العمر 16عامًا، وعبدالله محمد السيد، يبلغ من العمر 21 عامًا، ورضوان أحمد رضوان، يبلغ من العمر 57 عامًا، وكرم أحمد خليفة، يبلغ من العمر 46 عامًا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين على محور أبوتشت.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جاري نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بيجو ونقل على محور أبوتشت دار السلام.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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