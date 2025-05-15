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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بقنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بيجو مع أخرى نقل على محور مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور. 

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين على محور أبوتشت.  

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جاري نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بيجو ونقل على محور أبوتشت دار السلام.    

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.  

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ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز ابوتشت

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