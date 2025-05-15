تفاصيل صادمة في واقعة الاعتداء على شاب داخل مسجد بالسلام

استمعت نيابة السلام إلى أقوال المجني عليه ضحية الاعتداء عليه داخل مسجد في الإسلام وقال إنه يعمل مهندسا متخصصا في تركيب كاميرات المراقبة.

وأضاف المجني عليه أنه أثناء قيامه بأداء عمله وتركيب كاميرات مراقبة أمام منزل مجاور للمسجد نشبت مشاجرة بين ساكني المنزل محل الكاميرا وجيرانهم لاعتراض الجيران على تركيبها.

وأضاف المجني عليه أن الجيران اعتدوا عليه بالضرب فهرول إلى المسجد للاحتماء فيه ففوجئ بدخول المتهمين خلف وتقول لهم سيدة ترتدي نقابا "دخل الجامع هاتوه من جوة وكسروه وكسروا كل المعدات اللي معاه" ثم دخلوا ورائه أثناء الصلاة وسجود المصلين وانهالوا عليه وعلى الساجدين ضربا.

5 اتهامات تواجه مقتحمي مسجد بمدينة السلام أثناء الصلاة

تفاصيل الواقعة حسب التحريات الأولية، بدأت بمشاجرة بين طرفين في أحد شوارع مدينة السلام، وأثناء الشجار، لجأ أحد الشباب إلى المسجد محاولًا الاحتماء بداخله، ظنًا منه أن حرمة المكان ستمنع استمرار الاعتداء عليه.

وأشار الفحص المبدئى، إلى أن عناصر الطرف الآخر لم يعبأوا بحرمة المسجد، ولحقوا به إلى الداخل حاملين العصي (الشوم)، واعتدوا عليه خلال أداء الصلاة في مشهد صادم للمصلين.

رد فعل الأجهزة الأمنية

وفور تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بالقاهرة للتحقيق في ملابساته، وبدأت الفرق الأمنية في تفريغ الكاميرات المحيطة بالموقع لتحديد هوية المتورطين.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وضبطهم للتحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم والعرض على النيابة العامة.

ويواجه المتهمون اتهامات عدة من بينها؛ استعراض القوة والبلطجة وانتهاكات حرمة الأماكن الدينية وترويع المواطنين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء.

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