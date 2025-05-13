الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

اعترافات أبطال فيديو اقتحام مسجد لضرب شاب بالسلام

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة السلام بحبس 3 عاطلين بتهمة اقتحام وانتهاك حرمة مسجد والاعتداء بالضرب علي شاب أثناء الصلاة في مدينة السلام بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأكد المتهمون انهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من سيدة منتقبة، مبدين ندمهم على اقتحام المسجد وضرب المجني عليه .


5 اتهامات تواجه مقتحمي مسجد بمدينة السلام أثناء الصلاة 


تفاصيل الواقعة حسب التحريات الأولية، بدأت بمشاجرة بين طرفين في أحد شوارع مدينة السلام، وأثناء الشجار، لجأ أحد الشباب إلى المسجد محاولًا الاحتماء بداخله، ظنًا منه أن حرمة المكان ستمنع استمرار الاعتداء عليه.
وأشار الفحص المبدئى، إلى أن عناصر الطرف الآخر لم يعبأوا بحرمة المسجد، ولحقوا به إلى الداخل حاملين العصي (الشوم)، واعتدوا عليه خلال أداء الصلاة في مشهد صادم للمصلين.

رد فعل الأجهزة الأمنية
 

وفور تداول الفيديو، تحركت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة للتحقيق في ملابساته، وبدأت الفرق الأمنية في تفريغ الكاميرات المحيطة بالموقع لتحديد هوية المتورطين.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وضبطهم للتحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم والعرض على النيابة العامة.

ويواجه المتهمون اتهامات عدة من بينها؛ استعراض القوة والبلطجة وانتهاكات حرمة الأماكن الدينية وترويع المواطنين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء.

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نيابة السلام مدينة السلام حرمة مسجد النيابة العامة

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