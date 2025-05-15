منتخب 2009 يواجه أيرلندا اليوم بالدورة الودية ببولندا

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، نظيره الأيرلندي، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دورة بولندا الودية، والتي تأتي في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

واستهل منتخب مصر تحت 16 سنة مشواره في دورة بولندا الدولية (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير بالفوز على كندا بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الطرفين، الثلاثاء الماضي، في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

كانت بعثة المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية قد غادرت مطار القاهرة فجر الإثنين الماضي، برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى 22 لاعبًا والجهاز الفني والإداري والطبي.

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