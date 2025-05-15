الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر النحاس
سعر النحاس

يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم 

سجل سعر النحاس 4.7390 آلاف دولار  للطن في الأسواق العالمية اليوم.

أسعار النحاس اليوم  

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 330 و400 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 550 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 240 و280 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 548 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 530 جنيها.

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، وهذا لأنه سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر النحاس النحاس المعادن أسعار النحاس اليوم سعر كيلو النحاس

مواد متعلقة

تعرف على أسعار النحاس اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

الأكثر قراءة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

فصل 3 طلاب بسبب فيديو رقص داخل مدرسة بالإسكندرية

الكاف يعاقب الحكم التشادي الهادي علاو بسبب واقعة محمد هاني

القومية للتأمينات تكشف تفاصيل توقف صرف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

النيل الرئيسي يشهد ارتفاعًا، باحث بالشأن الأفريقي يكشف تأثير الأمطار على تدفقات المياه

مفاجأة صادمة، ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية

لديها قائد عظيم ورائع، أول تعليق من ترامب على زيارته إلى الإمارات

الحريديم يهاجمون بن غفير ويضربون زوجته في الشارع (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار السكر اليوم الخميس 15-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفية النهائية للدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالإسراف في أمور غير صالحة

ما محظورات الإحرام وما حكم رفع صوت المرأة في التلبية والدعاء؟

تفسير حلم الألماس في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية