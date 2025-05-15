البيئة تبحث مع المقاولون العرب التعاون في إعادة تدوير مخلفات الهدم والصرف الصناعي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لبحث التعاون فى مجالات إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، ومخلفات الأخشاب وإعادة تصنيع أثاث خشبى وسبل الاستفادة والاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية، وعرض تجارب الشركة فى هذا الشأن، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة رحاب يحيى مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع بحث فرص التعاون فى إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء، مشيرة إلى العمل على التنسيق والتعاون لبحث سبل الاستفادة منها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن لدينا استراتيجية واضحة لإعادة تدوير كافة أشكال وأنواع المخلفات وتشريع يسمح للتعامل مع كل منهم، مشيرة إلي أن قانون تنظيم المخلفات يدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة.

إعادة تدوير مخلفات الخشب من مواقعها الإنشائية

واستمعت وزيرة البيئة، إلى تجربة شركة المقاولون العرب فى إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وإعادة تدوير الأخشاب والإستفادة منها بتصنيع أثاث خشب جديد، حيث أشار المهندس أحمد العصار رئيس الشركة، إلى أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال مخلفات البناء والهدم والتى تم البدء فيها منذ ٣ سنوات، حيث تمتلك الشركة مشروع كامل لتلك المنظومة، من معامل لتجربة إعادة تصنيعها لمواد خرسانية، كما تمتلك الكسارات التي تقوم على ذلك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الخشب من مواقعها الإنشائية وتحويلها إلى منتجات خشبية صالحة للاستخدام، حيث تتولى الشركة عملية التصنيع بالكامل في مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، حيث تُعرض نماذج المنتجات في معرض خاص بالمصنع، يتم تسويقها من خلال العاملين فى الشركة سواء أثاث مكتبي أو منزلى، مشيرًا إلى أن تلك المنتجات يتم الاستفادة منها وتشغيلها فى المشروعات الخاصة بالشركة أيضًا، مؤكدا على أن المشروع يستهدف الاستفادة من أطنان المخلفات الخشبية المتراكمة، بدلًا من إهدارها والتأثير سلبًا على البيئة.

وأشادت وزيرة البيئة، بتجربة الشركة فى تلك المشروع، مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم، والعمل على الترويج وبحث إمكانية تعميم ونشر التجربة على نطاق أوسع، وتلبية الدعوة للقيام بزيارة مصنع إعادة تدوير الأخشاب الخاص بالشركة بالعاشر من رمضان للإطلاع على تلك التجربة على أرض الواقع، وموجهة بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمخلفات الصناعية لبحث استفادة الشركة منها.

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