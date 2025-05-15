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حوادث

تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة البلطجة والتشاجر وحيازة أسلحة في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 6 عاطلين طرفي مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة المرج، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق. 

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمرج 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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