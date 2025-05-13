الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

حبس طرفي مشاجرة بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة في المرج

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس طرفي مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة المرج، مما أسفر إصابة 3 أشخاص 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمرج 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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