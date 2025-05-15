سعد الله ونوس.. اعتبر الكتابة وسيلة للبحث عن الصواب.. نشأ على كتابات طه حسين والعقاد وإدريس.. «الملك هو الملك» أشهر مسرحياته.. والسرطان أوقفه عن الكلام المباح

سعد الله ونوس . كاتب مسرحى سورى عروبى، تناولت مسرحياته نقدًا سياسيًا واجتماعيًا للواقع العربي بعد صدمة المثقفين إثر هزيمة 1967. "من اشهر مسرحياته" الملك هو الملك ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1997.

من أشهر كلمات سعد الله ونوس: “أعتقد أني أكتب لكي أمتحن الصواب. وأفتش عنه. الكتابة ليست تلقين صواب جاهز ومعطى، بل هي محاولة للكشف عن آليات يمكن أن تهيئ الأذهان لاستكشاف الصواب، كما أن المسرح لا يستطيع أن ينجز ثورة، ولا يستطيع أن يغير التاريخ بشكل فوري وراهن”.

دمعة وابتسامة أولى قراءاته

ولد سعد الله ونوس عام 1941، بقرية حصين البحر القريبة من طرطوس بسوريا، وتلقى تعليمه في مدارس اللاذقية حتى حصل على البكالوريا. عشق القراءة منذ صغره فقرأ للعقاد وطه حسين وإحسان عبد القدوس والسباعى وإدريس لكن كان أول كتاب يقرأه "دمعة وابتسامة" لخليل جبران.

سعد الله ونوس

مع بداية الوحدة بين مصر وسوريا حضر ونوس إلى مصر لدراسة الصحافة بكلية الآداب عام 1959 وأثناء الدراسة وقع الانفصال بين مصر وسوريا فكتب أولى مسرحياته "الحياة أبدا" عام 1961 ــ لكنها لم تنشر إلا بعد وفاته عام 2005 ــ وبعد أن حصل على الليسانس فى الآداب عاد الى سوريا.

مجموعة حكاية جوقة التماثيل

بدأ سعد الله ونوس الكتابة أوائل الستينات وكانت أول كتاباته مجموعة من المسرحيات القصيرة التي صدرت عن وزارة الثقافة تحت عنوان "حكايا جوقة التماثيل"، وقد ضمت المجموعة ست مسرحيات منها لعبة الدبابيس، الجراد، المقهى الزجاجية،الرسول المجهول في مأتم إنتيجونا، جثة على الرصيف.

سعد الله ونوس



من أعمال سعد الله ونوس المسرحية: عندما يلعب الرجال، ميدوزا تحدق فى الحياة، فصد الدم، مأساة بائع الدبس، حكاية جوقة التماثيل، المقهى الزجاجي، الفيل ياملك الزمان، لعبة الدبابيس، حفلة سمر من أجل 5 يونيو، رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة، رحلة المملوك جابر، منمنمات تاريخية، أحلام شقية، بلاد أضيق من الحب وغيرها.

رئيس لتحرير مجلة المسرح

عمل سعد الله ونوس محررا للصفحات الثقافية في صحيفتي "السفير" اللبنانية و"الثورة" السورية، كما عمل مديرا للهيئة العامة للمسرح والموسيقى في دمشق أواخر الستينيات، وقضى فترات من حياته متنقلا بين مدينتي دمشق وبيروت حتى حصل على منحة دراسية من وزارة الثقافة السورية لدراسة المسرح فى باريس عام 1966، وعاد ليعمل مدرسا بمعهد المسرح، ثم رئيسا لهيئة المسرح بسوريا، وأسس مجلة المسرح ورأس تحريرها عام 1967.

حصل سعد الله ونوس فى حياته على عدة تكريمات فى مهرجانات محلية وعربية من أهمها جائزة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ومهرجان قرطاج كما تسلم جائزة سلطان العويس الثقافية عن المسرح في الدورة الأولى للجائزة، وكتبت عن أدبه وأعماله العديد من الأبحاث والدراسات وكرمته اليونسكو عام 1996 فى اليوم العالمى للمسرح وكان مريضا وقال فى كلمته "نحن محكمون بالأمل"، كما تم تدريس مسرحياته على المستوى العربى الأكاديمى.

صلاح السعدني فى الملك هو الملك



قدمت أغلب أعمال سعد الله ونوس المسرحية على المسرح فى مصر وتظل مسرحية الملك هو الملك التى كتبها عام 1977 أشهر هذه المسرحيات التى قدمت عام 1988 لأول مرة، وأعيد تقديمها على خشبة المسرح فى مصر عام 2006، من إخراج مراد منير ــ الذى أخرج له أيضا مسرحية الليالى المخمورة ـــ، كتب أشعارها أحمد فؤاد نجم وقام بالغناء محمد منير وقام ببطولتها صلاح السعدنى وفايزة كمال، تحكي المسرحية قصة ملك مل من أبهة الحكم، يتنكر هو ووزيره بحثا عن الترفيه فيلتقي بتاجر قد أفلس يمضي وقته في السكر والضياع ويحلم بأنه الملك، فيقرر الملك أن يلبسه ثيابه ويجعله ملكا ليوم واحد حتى يضحك من هذا المشهد الغريب، لكن تصور الجميع ان التاجر هو الملك الحقيقى حتى زوجة الملك نفسها ويكتشف التاجر مؤامرة لقلب الحكم في ذلك اليوم مما ثبته أكثر فوق كرسي الحكم ويجد الملك نفسه ضحية البحث عن الترفيه والخروج من ملل وأبهة الحكم.

رحيل بعد المرض والألم

فى أوائل التسعينيات أصيب سعد الله ونوس بمرض السرطان لكنه لم ييأس وظل يكتب مسرحياته حتى رحل فى مثل هذا اليوم عام 1997 بعد صراع خمس سنوات مع المرض.

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