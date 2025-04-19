صلاح السعدني "من مهندس زراعي إلى عمدة الدراما المصرية".. بدأ مسيرته الفنية في السابعة عشرة من عمره.. تألق بالمسلسلات التلفزيونية.. ليالي الحلمية أبرز أعماله.. واليوم تحل ذكراه الأولى

صلاح السعدنى فنان قدير، عمدة التمثيل الدرامى، برع فى تمثيل أدوار ابن البلد الجدع وقدم خلال مسيرته الرائعة قدم العديد من الشخصيات التي خلدها الفن المصري، وأصبحت أيقونات لا تنسى، جاءت بدايته الفنية وهو فى السابعة عشر مع المخرج نور الدمرداش بخماسية الساقية التى كتبها عبد المنعم الصاوى فقدم الرحيل عام 1960 كما قدمه فى نفس العام محمد فاضل فى مسلسل الضياع وتمر اليوم الذكرى الأولى لرحيله.

ولد الفنان صلاح السعدني في 23 أكتوبر 1943، تخرج في كلية الزراعة، تميز بخفة الظل والقبول، وتربى فى بيت ثقافة وشهرة حيث إن شقيقه الأكبر الكاتب الصحفي المشاغب محمود السعدنى الذى تربى على يديه وعلى ثقافته وحبه للمعرفة والكتابة، وكان يحبه كثيرا حتى إنه قال يوما: إن شقيقه محمود بالنسبة له هو مصر كلها وهو الحارة بجمالها وسحرها.

أكثر زملاء جيله ثقافة



فى كتابه المضحكون كتب محمود السعدني الأخ الأكبر للفنان صلاح السعدني: “هو أكثر زملاء جيله (عادل إمام وسعيد صالح) ثقافة، حيث ملك سعيد صالح الموهبة وعادل إمام الذكاء، لكن صلاح ممثل موهوب وحساس، ولا بد أن يشق طريقه يوما إلى القمة، رغم وقوفه الآن محلك سر في سرداب الفن الطويل، ولعل وقوفه هذا مرجعه إلى عوامل صنعتها أنا بنفسي، وعوامل صنعها هو بنفسه، ولو استمرت هذه العوامل ستقضي عليه يومًا ما”.

صلاح السعدنى مع صديق العمر عادل إمام



وأضاف: “ورث صلاح السعدني عداء كل السينمائيين بسببي، وأسدلوا عليه ستارًا من الإهمال والنسيان انتقامًا مني، ثم حالة الصياعة والضياعة التي يعيشها باختياره، وشلل الأنس التي تجري خلفه أو يجرها خلفه، ثم أزمته الشخصية بسبب الهوة السحيقة بين ثقافته الفنية والأعمال التافهة التي يقوم بها لدواعي أكل العيش، والتي جعلته يقف محلك سر، ولكنه أيضًا معبود الشباب بين شلة المضحكين، وأكثرهم قدرة على تجسيد أي دور مثلما حدث في الضحية والرحيل”.

تأثر بشلة مقهى عبدالله

وعلى الجانب الآخر يقول صلاح السعدنى: “تأثرت في مطلع حياتي بالمجموعة التي كانت ترافق شقيقى الولد الشقى على مقهى عبد الله بالجيزة من كبار الأدباء والكتاب والشعراء: منهم كامل الشناوي، وعبد الرحمن الخميسي، ونعمان عاشور، ويوسف إدريس، وزكريا الحجاوي وصلاح جاهين ومحمد عودة وغيرهم”.

زملاء البداية فى كلية الزراعة



فى كلية الزراعة درس الفنان صلاح السعدنى وذلك رغم عشقه للفن، حيث زامل الفنان عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل، عن بداياته يقول: “كان مالى ومال التمثيل.. أنا كنت منذ طفولتي وأنا أعد نفسي لأصبح مهندسا زراعيا.. ومن أجل هذا الغرض التحقت بكلية الزراعة، ومضت الأمور على ما يرام إلى أن قادنى قدري والتقيت بالزميل عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل بالكلية، الذى استطاع أن يقلب حياته رأسا على عقب، فمن خلاله عرفت التمثيل، ومن هنا بدأت البحث عن إظهار الموهبة بداخلى”.

أهم أدوار السعدنى الدرامية



فى الدراما قدم صلاح السعدنى أدوارا لا تنسى منها دور الأخرس فى مسلسل الضحية عام 1964، ودور حسن النعماني والتي أبدع فيها صلاح السعدني في مسلسل "أرابيسك" عام 1994، الشخصية التي كانت قريبة الشبه بشخصيته، والعمدة سليمان غانم فى مسلسل ليالى الحلمية بخفة ظله وبراعته فى عبارة "جااااى"، نصر وهدان القط مدرس التاريخ الذى يعشق تراث بلده فى "حلم الجنوبى"، الحسينى رضوان فى رجل من زمن العولمة ويحكى عن التحولات فى المجتمع، عبد القادر فى "الناس فى كفر عسكر"، إبراهيم العقاد تاجر المخدرات فى مسلسل الباطنية، حتى آخر أدواره الدرامية عبد القوى الأدهم النجعاوى فى "القاصرات" عام 2013.



وقد رحل الفنان صلاح السعدنى فى مثل هذا اليوم 19 أبريل من العام الماضى عن ثمانين عاما بعد اعتزال إجبارى دام أكثر من عشر سنوات بسبب إصابته بمرض الزهايمر، وقد شهدت جنازته ولأول مرة قرار منع تصوير الصحافة والإعلام لها واقتصار العزاء على أسرة الراحل وزملائه فقط وقدمت نقابة الممثلين اعتذارها للصحفيين والمراسلين.

راض تماما عن مشواره



عن مشواره وعطائه الفني قال صلاح السعدنى: “حققت خلال مشواري الفني الذي امتد حوالي نصف قرن أكثر مما توقعت، وأخذت أكثر مما استحق، فقد كان شغلي الشاغل البحث عن الجودة بغض النظر عن المقابل المادي، والحمد لله أنا راض عن مشوارى وعن كل عمل قدمته ولست نادما على عمل قدمته سواء تليفزيون أو سينما أو مسرح”.

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