الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ماس كهربائي وخسائر مليون جنيه، تقرير المعمل الجنائي حول حريق عقار بحدائق القبة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تسلمت نيابة حدائق القبة تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل عقار بدائرة القسم أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران وامتد إلى منزلين مجاورين وقدرت الخسائر بأكثر من مليون جنيه.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل منزل سكني بمنطقة حدائق القبة ولم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية.

حريق شقة بمدينة حدائق القبة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة قوات الحماية المدنية غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق كورنيش النيل وشهود عيان: النيران ولعت في قلب المنيل وربنا يسترها (فيديو)

كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)

من مخلفات الحرب، ارتفاع عدد ضحايا حريق مخزن الخردة بشربين إلى 3 وفيات و3 مصابين

الأكثر قراءة

هيغير المعادلة، تفاصيل اقتراح برلماني للتفاوض العادل بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

عاجزين عن رفعها، قرار ترامب بشأن سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في إدارته

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الفراولة والخوخ والعنب وانخفاض كبير في البرقوق

صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في 5 أصناف والبلطي يغرد بعيدا عن المصريين

الأهلي يحدد موعد أول ظهور لـ خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد مع الفريق

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية