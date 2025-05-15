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حوادث

27 مايو أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت  محكمة جنايات القاهرة 27 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بمنطقة الساحل.


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة من وجود متعاطين للمواد المخدرة بمنطقة الساحل.

بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على الحشيش المخدر وأقراص الترامادول واعترفا بحيازتها بغرض التعاطي والاتجار واتخاذهما من منطقة الساحل مكانا لترويجها على عملائهما.


وأضاف المتهمان أنهما اتجها إلى تجارة المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وبشكل سريع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة الساحل المواد المخدرة

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