الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات في الساحل

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الساحل إحالة عاطلين بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وحيازتها بمنطقة الساحل إلى محكمة الجنايات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إستغاثة من وجود متعاطين للمواد المخدرة بمنطقة الساحل.

بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهما علي الحشيش المخدر وأقراص الترامادول واعترفا بحيازتها بغرض التعاطي والاتجار واتخاذهما من منطقة الساحل مكانا لترويجها على عملائهما.

واضاف المتهمان أنهما اتجها إلى تجارة المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وبشكل سريع
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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