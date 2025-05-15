النشرة المرورية اليوم الخميس 15 مايو 2025، سيولة مع بعض الكثافات بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس 15 مايو 2025، حالة من السيولة والانسياب المروري في أغلب المناطق، تزامنًا مع انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير وضمان سلامة المواطنين.

حالة الطرق اليوم في محاور القاهرة

كوبري أكتوبر: ظهرت كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال للسيارات.

محور صلاح سالم: تباطأت حركة السيارات للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة: ظهرت كثافات متحركة وصولًا إلى الطريق الدائري.

محاور الجيزة:

شارع الهرم: شهدت المنطقة سيولة مرورية، تزامنًا مع أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق، أما في شارع السودان ظهرت سيولة مرورية وصولًا إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وامتدت حتى مناطق بولاق وإمبابة.

نصائح مرورية:ويُنصح السائقون بتجنب الطرق التي تشهد كثافات مرورية عالية خلال ساعات الذروة، واستخدام الطرق البديلة إن أمكن، الالتزام بتعليمات رجال المرور لتسهيل حركة السير وضمان سلامة الجميع.

خدمات المرور

تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لتسهيل حركة السير، من خلال تكثيف التواجد المروري في المناطق الحيوية، وتقديم المساعدة للسائقين عند الحاجة.

تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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