خالد الغندور: ريفيرو يرفض استمرار ميشيل يانكون في الجهاز الفني الجديد للأهلي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الذي سيقود الأهلي في كأس العالم للأندية ومن المنتظر إعلان توليه المسؤولية بشكل رسمي خلال ساعات، رفض استمرار ميشيل يانكون في الجهاز الفني الجديد للأهلي لوجود مدرب حراس معه.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عرض الأهلي فكرة استمرار يانكون مع خوسيه ولكن المدرب تمسك بجهازه الفني الأجنبي المكون من مدرب مساعد ومدرب حراس ومعد بدني وثنائي محللين أداء".

فيما يستعد مسؤولو النادي الاهلي، لحسم التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق الأحمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وينتظر مسؤولو النادي الأهلي، حسم التعاقد مع خوسيه ريفيرو مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

الأزمة تكمن في أن خوسيه قادم لتدريب الأهلي بكامل جهازه المعاون إلا أن إدارة الأحمر ترغب في تعيين مدرب مصري وهو عماد النحاس مع الجهاز الفني الجديد، على أن يتولى محمد شوقي مهمة مدير الكرة.

وعلمت فيتو أن محمد شوقي طلب أن يكون مدربًا بالجهاز الفني الجديد لأنه يهتم بالناحية الفنية وليس الإدارية، وهو ما وضع إدارة الاهلي في مأزق خاصة أن إدارة الأحمر تسعى لإقناع خوسيه حاليًّا بتواجد النحاس ضمن أعضاء الجهاز ولكن المدرب البرتغالي رفض لكونه معتمدًا على كافة معاونيه حاليًّا دون الحاجة إلى عنصر مصري فكيف يتم تعيين محمد شوقي بديلًا منه أو معه بالجهاز الحديد؟

وتتجه نية إدارة الأهلي لإعلان اسم المدير الفني عقب مباراة البنك الأهلي بالدوري.

أورلاندو بايرتس يودع خوسيه

وودع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، اليوم، المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو، الذي رحل عن قيادة الفريق، بشكل رسمي، وذلك قبل نهاية الموسم الجاري.

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