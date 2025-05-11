الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر الطلاب الوافدين من دعاوى الكراهية على وسائل التواصل

د.إبراهيم الهدهد
د.إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، فيتو
ads

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، رئيس جامعة الأزهر السابق: إن وثيقة المدينة التي أسسها رسولنا الكريم، ليس لها مثيل في أي ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان على مستوى العالم أجمع في وقتنا الحاضر، فهي جاءت متضمنة لمبادئ ترسيخ العدل والمساواة والتعايش السلمي، التي أقرها الإسلام، لهذا كانت دستورا رائدًا، وضع إطارًا للحكم الرشيد على أسس وقواعد الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة بين جميع أطياف المجتمع.

جاء ذلك خلال فعاليات ورش عمل: (التسامح في الإسلام)، والتي تعقدها المنظمة العالمية لـ خريجي الأزهر، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، والتي ناقشت قيمة التسامح في الإسلام، والتي تعد من أهم دعائم الوسطية، وسبل ترسيخ الفكر الأزهري المعتدل.

وأشار المستشار العلمي للمنظمة، إلى أن  الفهم الخاطئ لآيات القرآن الكريم، والسنة النبوية، أدى إلى تفشي ظاهرة الانحراف الفكري، ووجود الكثير من المتشددين، محذرا الطلاب من الوقوع في هذا الخطأ مثل سابقيهم، مؤكدًا أن هذا الفهم الخاطئ سواء كان ذلك عن جهل وعدم معرفة، أو لغرض في أنفسهم وأهوائهم، ترتب عليه تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وكذلك إشاعة الفوضى والكراهية والتعصب في المجتمعات.

وحذر إبراهيم الهدهد، من دعوات الفتنة وبث الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ خاصةً أن هذا الأمر يكون بشكل منظم وممول، لبث الكراهية وزعزعة استقرار المجتمعات، وفي الختام أكد أن أي دعوة أو حتى فتوى، تحث على الكراهية أو التفرقة، لا يستمع إليها، وليست من صحيح الإسلام ووسطيته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر السابق خريجى الأزهر

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف يفتتحان مؤتمر المرأة في حياة ذوي الهمم

رئيس جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر يبحثان سبل التعاون مع وفد تايلاندي رفيع المستوى

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

8 آلاف حد أدنى بالمناطق الراقية، ممثلي الملاك يرفضون تعديل الإيجار القديم

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

لامال يقود هجوم برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

المزيد
الجريدة الرسمية