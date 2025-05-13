أورلاندو بايرتس يودع جوسيه ريفيرو رسميا، والمدرب يستعد للتوقيع للأهلي

ودع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، اليوم، المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو، الذي رحل عن قيادة الفريق، بشكل رسمي، وذلك قبل نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية: “شكرا لك، جوزيه.. شكرا لك على الذكريات.. ولا أتمنى لك سوى النجاح في فصلك القادم”.

وأكد أورلاندو بايرتس أن مباراة الفريق المقبلة أمام جولدن أروز، اليوم الثلاثاء، ستكون الأخيرة لريفيرو على رأس الجهاز الفني.

وقال رئيس النادي في البيان: “تلقى النادي طلبًا من المدرب جوزيه ريفيرو قبل عدة أسابيع، يطلب فيه فسخ تعاقده مبكرًا، بعد توصله لاتفاق مع نادٍ جديد”.

ورغم توقيت الطلب، وفي ظل جدول مزدحم بالمباريات الحاسمة، قررنا تأجيل الإعلان لحين الانتهاء من نهائي الكأس".

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي: تعلمنا الكثير من ريفيرو، وتعلم هو أيضًا من التجربة

وأضاف: "مساهمة ريفيرو منذ انضمامه للنادي كانت هائلة، تعلمنا منه الكثير، وتعلم هو أيضًا من التجربة. كنا نفضل أن نودعه بطريقة رسمية، لكنه اختار المغادرة بهدوء ونحن نحترم قراره بالكامل".

وقالت صحيفة سوكر الجنوب أفريقية: يعاني النادي الأهلي حاليًا من غياب مدرب أساسي بعد إقالة مارسيل كولر قبل أسابيع قليلة بعد فشله في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضافت: يبحث الأهلي عن مدرب من الطراز الرفيع، في ظل استعداداته لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

وأوضحت: يعد ريفيرو مرشحا قويا، من المتوقع أن يصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة لبدء المفاوضات مع الأهلي.

وتابعت: حجز النادي المصري بالفعل رحلة للمدرب البارز، وينتظر وصوله يوم الأربعاء.

وأكدت: سيقود ريفيرو الأهلي في كأس العالم للأندية إذا نجح في إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي المصري.

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