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النقل تكشف حقيقة حدوث انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان

حدوث انهيار جزئي
حدوث انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان، فيتو
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أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن “انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان”.

 

حقيقة حدوث انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان

وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار عارية  تماما من الصحة وان الهيكل الخرساني للمحور سليم تماما، وان ماحدث هو عبارة عن هبوط لا يتعدى قطره متر يقع فى الجسم الترابي فى نهاية أحد المنازل الجانبية فوق الطريق الأرضى وبعيدًا تمامًا عن الهيكل الخرسانى للمحور، وان هذا الهبوط حدث نتيجة تسرب مياه من خط مغذى لأحد منشآت وزارة الرى أسفل الطريق مما تسبب فى سحب الجزء الترابى.

وأشارت الوزارة إلي أن المياه تسببت في حدوث هبوط لطبقة الأسفلت الواقعة نهاية منزل الكوبرى، وأنه على الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالدفع بفرق الطوارئ التي تقوم حاليا بأعمال الإصلاح والصيانة وإعادة الشئ لأصله، بالتزامن مع التنسيق مع وزارة الري لتغيير مسار خط مياه الشرب المتجهة لمنشأة الري لمنع تكرار حدوث أي تسرب للمياه مستقبلًا.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل كما ناشدت السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه المعلومات المغلوطة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.

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