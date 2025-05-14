النقل تكشف طرق استقلال الأتوبيس الترددي

نشرت وزاره النقل تقريرا مفصلا مدعوما بالصور لمشروع الأتوبيس الترددي قبل تشغيله رسميا للركاب.

وشمل التقرير بيانا مكتملا بالمحطات وطرق استقلال الركاب الأتوبيس الترددى مع قرب تشغيله للجمهور خلال الفترة القادمة.

وجاءت أبرز المعلومات عن محطات المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي كالتالي:

أولا: مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 110كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة

ثانيا:المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطه وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي تشتمل على 14 محطه كالتالي:

1. محطة اسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر اسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري

٢. محطة العقيد احمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم

٣. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة المتجه الى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار

٤. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه

و تخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي اسكو وتوابعهم من القرى والعزب

٥. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الاسماعلية وطريق الاسماعلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين الى الاميرية والمطرية

٦. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها

٧. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج

٨. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه

و تخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم

٩. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب

١٠. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعهم

١١. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام ووكذلك مدينة النهضة واستاد السلام

١٢. محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT

١٣. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس والقادمين من مدينة نصر والماظة والمتجهين الى التجمع الأول والعاصمة الادراية

١٤. محطة اكاديمية الشرطة

وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه

و تخدم المحطة منطقة االزهراء مدينة نصر والتجمع الأول واكاديمية الشرطة

ثالثا:-

مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الاتوبيسات ستقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة

رابعا:-

سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد

خامسا:-

يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور)

سادسا:-

زمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس واخر سيبلغ 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وستصل مدة التقاطر الى دقيقة ونص في أوقات الذروة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

سابعا:-

خلال المرحلتين الاولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 اتوبيس كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين.

ثامنا:

تم انتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي.

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