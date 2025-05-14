ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني (فيديو)

تقدم ريال مايوركا بهدف دون رد على ريال مدريد، بالشوط الأول في المباراة. التي تقام حاليًّا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ريال مايوركا مارتن فالينت، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء بعد تسديدة من الجبهة اليسرى لدفاع ريال مدريد سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس تيبوا كورتوا.

ويخوض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تمواجهة ريال مايوركا بكل من:

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا - جاكوبو - أسينسيو - فالفيردي.

خط الوسط: سيبايوس - بيلينجهام - مودريت.

خط الهجوم: مبابي - إندريك - أردا جولر.

وخسر ريال مدريد المباراة الماضية التي جمعته أمام برشلونة برباعية مقابل 3، ليصعب من حظوظه في الفوز ببطولة الدوري، حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، بينما يحل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 75.

ريال مدريد يوجه طلبا عاجلا إلى ليفربول قبل كأس العالم للأندية

فيما تقدم نادي ريال مدريد بطلب إلى نظيره ليفربول، بشأن كأس العالم للأندية الذي سيقام خلال الصيف المقبل.

واقترب ريال مدريد من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، بعد انتهاء عقده مع الريدز هذا الموسم.

ريال مدريد يطلب من ليفربول السماح بانضمام أرنولد قبل مونديال الأندية

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "لم يقدم ريال مدريد أي عرض مالي لليفربول من أجل ترك أرنولد يشارك مع الميرنجي في كأس العالم للأندية، ويأمل ببساطة أن يوافق النادي الإنجليزي على انضمام الظهير الأيمن إليهم دون مقابل قبل انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل".

وأضافت: "تواصل ريال مدريد مع ليفربول الأسبوع الماضي بعد أن أعلن ألكسندر أرنولد رحيله عن النادي. وكان يعتقد حينها أن ذلك جزء من مفاوضات لمعرفة إذا كان الريدز سيقبل برسوم رمزية، لكن الملكي اكتفى بطلب السماح بانضمام اللاعب مبكرا إلى سانتياجو برنابيو".

ويرغب ريال مدريد في أن يكون أرنولد ضمن القائمة التي ستسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في النسخة الجديدة الموسعة من البطولة، والتي تضم 32 فريقا وتنطلق في 14 يونيو المقبل.

ويأمل ريال مدريد أن يوافق ليفربول على تسريح الدولي الإنجليزي مجانا، مع وجود اقتراح بأن يتنازل اللاعب عن راتبه في الشهر الأخير.

ريال مدريد قد يمنح ليفربول مبلغا للحصول على أرنولد قبل مونديال الأندية

وأشارت مصادر في إسبانيا إلى أن ريال مدريد كان مستعدا لتقديم عرض يتراوح بين 500 ألف و850 ألف جنيه إسترليني، لكن يعتقد أن ذلك ليس جزءا من استراتيجيتهم الحالية.

وكشفت "تيليجراف" أن باير ليفركوزن سبق أن وافق على إطلاق سراح مدربه تشابي ألونسو مجانا قبل عام من نهاية عقده، ليتمكن من الانضمام إلى ريال مدريد.

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