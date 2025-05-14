اختتام الاجتماعات الوزارية لفعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون في موسكو

وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي على بروتوكول اجتماعات الدورة الخامسة عشر من أعمال اللجنة المشتركة.

جاء ذلك في ختام الاجتماعات الوزارية الرسمية لفعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الجاري على مدار ثلاثة أيام.

ويمثل بروتوكول أعمال الدورة الحالية من اللجنة المشتركة نتائج الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي جرت بالتنسيق بين نحو ثلاثين جهة حكومية من الجانبين خلال اجتماعات الخبراء التي سبقت عقد الاجتماعات الوزارية.

وغطى البروتوكول الذي تم اعتماده من الوزيرين توصيات وتوافقات الطرفين بشأن مجالات واتجاهات التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والفنية التي تغطي نطاقًا واسعًا من الأنشطة ومجالات التعاون المشترك.

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