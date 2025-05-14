الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ينطلق غدا، تفاصيل عرض "حكايات الشتا" على مسرح الغد

مسرحية حكايات الشتا
مسرحية حكايات الشتا

تنطلق مساء غدا الخميس الموافق 15 مايو الجاري، ليالي العرض المسرحي “حكايات الشتا” من إنتاج فرقة مسرح الغد، التابعة للبيت الفني للمسرح وذلك في تمام التاسعة مساء على خشبة مسرح الغد بالعجوزة. 

ويستمر العرض يوميًا ولمدة أسبوعين مقبلين، وذلك ماعدا الاثنين من كل أسبوع. 

 

قصة مسرحية حكايات الشتا 

يعالج العرض فكرة العزلة غير الاختيارية من خلال شخصيات تتوهم حكايات بحثًا عن الأمان، وتتحرك كظلال إنسانية تحمل انفعالاتها وهمومها، في تجربة مسرحية تمزج بين الشعر والغناء واللحن والرقص.

فريق مسرحية حكايات الشتا 

“حكايات الشتا” من تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، بطولة هبة سامي، عبير الطوخي، مصطفى سليمان، مايا عصام، موسيقى وألحان رجب الشاذلي، غناء ياسمين رجب ورجب الشاذلي، ديكور أحمد الألفي، أزياء نور سمير، مخرج منفذ عليا عبد الخالق، وإخراج محمد عشري.

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قصة مسرحية حكايات الشتا مسرحية حكايات الشتا الفني للمسرح مسرح الغد فرقة مسرح الغد

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