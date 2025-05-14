رئيس "مصر للطيران" يبحث مع السفير الفرنسي سبل التعاون المشترك

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطيران المدنى.

التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات الطيران المدني

وخلال اللقاء أكد رئيس شركة مصر للطيران على أهمية توسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي بما يسهم في زيادة حركة النقل الجوي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

كما أعرب عادل عن تطلعه إلى فتح أفاق جديدة للتعاون بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية بين مصر وفرنسا.

ومن جانبه أعرب السفير إيريك شوفالييه عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للطيران في تعزيز حركة الطيران بين البلدين، مشددًا على أهمية التنسيق مع الناقل الوطني المصري لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة الاقتصادية. كما أكد دعم بلاده لزيادة حركة السفر بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تُعد وجهة مفضلة للسائح الفرنسي لما تزخر به من مقومات سياحية وأثرية متميزة وفريدة.

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