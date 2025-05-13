صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام فاركو

المصري ضد فاركو، أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو على ستاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

تشكيل المصري لـ مباراة فاركو

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

ميدو جابر، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء:

محمد شحاتة، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، أحمد عيد، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

ترتيب المصري وفاركو بالدوري

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي ويتبقى له 3 مباريات في الدوري.

بينما يتواجد فاركو في المركز السابع برصيد 30 نقطة لعدم خسارته في آخر مباراتين له والفوز على بيراميدز.

يعود اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصري بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجاري، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التي تصارع للنجاة من الهبوط.

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