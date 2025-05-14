محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأرض الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.

وتنفيذًا لذلك، شن حي المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة أعمدة بشارع الرحمة منطقة خورشيد علي مساحة ١٨٠م وكذا إزالة أعمدة الدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة الأ ٥٠٠ خورشيد على مساحة ١٥٠م فضلا عن إزالة أسوار علي مساحة ١٢٠م بعزبة البكاتوشي منطقة خورشيد.





وقام حى المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة التعديات تمكنت من تنفيذ عدد ٦ قرارات إزالة عبارة عن حوائط وأسوار مخالفة علي مساحة ١١٥٠م بعزبة العرب.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد ٨ متغيرات مكانية بقري أبيس عبارة عن دور أرضي سكة ١٠ ش مدرسة تيمور وكذا إزالة أسوار بقرية أبيس الثانية فضلا عن إزالة سملات.

وواصل حى الجمرك حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم ازالة سقف صاج بالعقار الكائن 91 شارع اسماعيل مهنا.

بينما قام حى العامرية أول حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة بناء مخالف بمنطقة حارس ١ بالنهضة عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض وكذا إزالة عدد ٢ متغير بمنطقة حارس ٣ عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض وكذا إزالة سقف بالدور الثالث علوي بأحد العقارات بالدور الثالث علوى بعبد القادر بالإضافة إلى إزالة أسوار وأعمدة بدون ترخيص بعبد القادر والتحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح وكذا إزالة سملات بشارع محسن بعد مدرسة أم سلمة بعبد القادر.

وكثف حى العامرية ثان حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة شملت إزالة أسوار مخالفة بدون ترخيص بمنطقة أبو الريش وكذا إزالة مبنى من الحوائط بقرية أبو بسيسة والتحفظ على كمية من الأخشاب المستخدمة بالإضافة إلى إزالة حوائط بقرية الجزائر وكذا إزالة سملات أرضية بمنطقة الكينج وإزالة مباني علي مساحة ٣٠٠ متر بشارع ٢٠ بالكينج والتحفظ على كمية من الأخشاب.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة شملت إزالة عقار علي مساحة ١٥٠ م٢ بقرية الغربانيات وكذا إزالة سور بطول ٧٥ متر فضلا عن تنفيذ عدد ٣ قرارات إزالة عبارة عن دور أول علوى بشارع السلخانة ببرج العرب القديم وإزالة دور أول علوي بنجع أحمد قرية بهيج وكذا ازالة جلسة وحوائط من الطوب الأبيض على مساحة ٢٠٠م٢ بشارع ٢٠ قرية بهيج.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

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