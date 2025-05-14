استعدادا لمرحلة الحسم، الرمادي يدرس إقامة معسكر مغلق للزمالك

يبحث أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، فكرة الدخول في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى رفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين، وتجهيزهم بأفضل شكل ممكن لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الحالية.

استغلال فترة التوقف لإعادة ترتيب الأوراق

يرى الرمادي أن فترة التوقف الحالية تمثل فرصة مثالية لإعادة ترتيب أوراق الفريق، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في الجولات الماضية، خاصة في ظل تذبذب بعض النتائج، والحاجة الماسة لتحقيق الاستقرار الفني قبل الدخول في المراحل الحاسمة من عمر المسابقة.

ويحرص المدير الفني للزمالك على استغلال كل يوم خلال هذه الفترة في الإعداد الذهني والبدني، لضمان عودة الفريق بشكل أقوى وأكثر جاهزية، خاصة في ظل ضغط المباريات المتوقع بعد استئناف المسابقة.

ويُجري الجهاز الفني بالتنسيق مع إدارة الكرة بالنادي مناقشات لاختيار المكان الأنسب لإقامة المعسكر، سواء داخل القاهرة في أحد الفنادق الرياضية المجهزة، أو في إحدى المدن القريبة التي توفر أجواءً مناسبة للتركيز والانضباط.

ويشمل البرنامج المبدئي للمعسكر خوض عدد من المباريات الودية، لمواجهة انخفاض نسق المباريات الناتج عن فترة التوقف، ولمنح فرصة أكبر للعناصر التي لم تشارك بانتظام مؤخرًا، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة.

وضع الرمادي عددًا من الأهداف الفنية والمعنوية لهذا المعسكر المحتمل، في مقدمتها تعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، ورفع معدلات التركيز الذهني والانضباط التكتيكي للاعبين.

كما يأمل المدير الفني في أن يُسهم المعسكر في إعادة بناء الثقة بين اللاعبين، وتثبيت التشكيل الأساسي قبل دخول الفترة الحاسمة من الموسم، والتي لا تحتمل أي تعثر أو فقدان لنقاط ثمينة.

رسالة واضحة من الجهاز الفني

بحسب مصادر داخل الجهاز الفني، فإن الرمادي يسعى من خلال هذا التوجه إلى إرسال رسالة واضحة للاعبين والإدارة بأن الفريق يسير على طريق الانضباط والاحترافية، وأن الاستعداد البدني والنفسي الجيد هو مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة.

كما يأتي هذا القرار تأكيدًا على أن الجهاز الفني لديه خطة واضحة وطموحة لإعادة الزمالك إلى مكانه الطبيعي كمنافس قوي على الألقاب، وهو ما يتطلب التركيز الكامل في كل التفاصيل داخل وخارج الملعب.

الزمالك يستعد لمرحلة الحسم

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لاستئناف مبارياته في الدوري بعد نهاية فترة التوقف، في ظل رغبة قوية من إدارة النادي والجهاز الفني في تحسين موقف الفريق في جدول الترتيب، وتحقيق نتائج قوية تعكس اسم وتاريخ القلعة البيضاء.

وبينما لم يُحسم بعد القرار النهائي بشأن إقامة المعسكر، إلا أن المؤشرات تؤكد أن هناك توافقًا داخل الجهاز الفني على أهمية هذا التوجه في هذا التوقيت، وأن القرار النهائي قد يُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

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