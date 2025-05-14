البيت الأبيض يعلن توقيع أمريكا وقطر استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض، أن أمريكا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية.

ووصف البيت الأبيض توقيعات اليوم بأنها تمثل نية الرئيس ترامب في تسريع استثمار قطر الدفاعي في الشراكة الأمنية.

أمير قطر والرئيس الأمريكي ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الأمن

ومن جانبه، أوضح الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير قطر والرئيس الأمريكي ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام الدوليين.

كما أشار الديوان الأميري، إلى أن أمير دولة قطر شدد على أهمية إحلال السلام في المنطقة، وأنهما بحثا تطوير العلاقات في الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعليم.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، قد قال إنه شهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأضاف: ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له اليوم الأربعاء، إن شركة بوينج شهدت أكبر طلب في تاريخها بعدد إجمالي يبلغ 160 طائرة.

جاء ذلك بعد اجتماع مغلق لمدة ساعتين بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر بالديوان الأميري بالدوحة.



ترامب: قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا



وأوضح ترامب أنه وأمير قطر قضيا ساعتين في مناقشة قضايا العالم ومن بينها روسيا وأوكرانيا والملف الإيراني مشيدا بدور أمير قطر قائلا لقد ساعدتمونا كثيرا.



ووجه ترامب الشكر لأمير قطر على الصداقة العريقة التي طالما جمعتهم بعلاقة مميزة جدا، قائلا إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل.

وقبل الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمير دولة قطر، فور وصوله إلى الديوان الأميري بالدوحة: “أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم”.

وأضاف ترامب لأمير دولة قطر: “أنتم تساعدوننا في إحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف”.

كما وجه ترامب الشكر لأمير دولة قطر قائلًا: “أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الرائع الذي تقوم به ”.

وقبل وقت سابق استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الديوان الأميري القطري بالدوحة.

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